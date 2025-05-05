Затримано ще 4-х ділків, які намагалися налагодити незаконний продаж «трофейної» зброї в Україні (фото)

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам налагодити незаконний продаж зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

За результатами комплексних заходів затримано 4-х ділків, які нелегально вивозили озброєння з районів колишніх бойових дій та намагалися продати криміналітету.

Серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка і протитанкові міни.

Так, у Запорізькій та Львівській областях співробітники СБУ викрили двох фігурантів, які збували «трофейні» автомати до західного регіону України.

За матеріалами справи, ділки спочатку розбирали зброю на комплектуючі, а потім ховали їх у корпуси холодильників та в порожнини металевих дверей. У таких тайниках зловмисники відправляли «Калаші» замовникам через поштові сервіси. Відповідні посилки декларували як «побутові товари».

На Дніпропетровщині затримано двох братів з Нікополя, які торгували протитанковими гранатометами.

Один з них – вивозив зброю з фронтових територій на Запорізькому напрямку, а інший –підшукував «клієнтів» серед місцевого криміналітету.

У Миколаївській області затримано мешканця села Прибужжя, який біля свого приватного будинку у лісосмузі облаштував схрон з бойовими гранатами. Заховані боєприпаси він пропонував своїм знайомим з кримінальним минулим.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Львівський, Дніпропетровській та Миколаївській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Вознесенської окружної та Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Служба безпеки України