Затримано ще 5-х поплічників рашистів, які вчиняли диверсії на Укрзалізниці та палили авто ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників рф, які на замовлення агресора вчиняли підпали та займалися диверсіями у різних регіонах України.

За матеріалами справи, фігуранти були завербовані агресором через Телеграм-канали із пошуку «легких грошей».

Так, у Запоріжжі затримано 36-річного місцевого, який підпалив три позашляховики Сил оборони, що проходили техобслуговування після виконання завдань на південному фронті.

Потім він мав знищити мультівен, який військові використовували для перевезення бойового спорядження на передову.

На Київщині кіберфахівці СБУ «на гарячому» затримали мешканця столиці, який готував сходження вантажного потяга з рейок. Для цього він планував встановити на колії гальмівний стопор.

У Тернопільській області затримано двох жителів селища Гусятин, які підпалили кросовер військовослужбовця ЗСУ.

У Харкові затримано ще одну фігурантку. Нею виявилась раніше засуджена за легкі тілесні ушкодження, яка згодом на замовлення рф спалила релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці.

Під час обшуків у всіх фігурантів вилучено докази співпраці з ворогом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, Тернопільської обласної прокуратури та Слобідської окружної прокуратури м. Харкова.

Служба безпеки України