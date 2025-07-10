Затримано ще 6-х підпалювачів, які виконували замовлення рашистів у різних регіонах України
Служба безпеки та Національна поліція затримали ще шістьох агентів фсб, які вчиняли підпали у різних регіонах України. Зловмисники «полювали» на авто Сил оборони, енергооб’єкти Укрзалізниці та поштові відділення.
За матеріалами справи, всі фігуранти були завербовані російською спецслужбою на Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».
Так, на Київщині кіберфахівці СБУ затримали 33-річного переселенця з Луганщини, який підпалив мультівен та кросовер українських воїнів.
На Тернопільщині викрито 19-річного безробітного з Чортківського району, який знищив релейну шафу на залізничному перегоні та готував теракт проти Сил оборони.
Служба безпеки затримала фігуранта на етапі, коли він придбав складники для виготовлення у власному помешканні саморобного вибухового пристрою (СВП).
У Сумській області затримано 19-річного жителя Шостки, який спалив два позашляховики ЗСУ та намагався знищити ще одне службове авто.
На Закарпатті затримано 22-річного мешканця Тячівського району, який підпалив поштове відділення та спричинив загоряння релейної шафи місцевої філії Укрзалізниці.
В Одесі викрито 13-річну школярку та її матір, які на замовлення фсб спалили релейну шафу Укрзалізниці та евакуаційний автомобіль Сил оборони.
Під час обшуків у фігурантів вилучено компоненти для виготовлення легкозаймистих сумішей, а також одяг і телефони із доказами злочинів.
Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
- ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітньої фігурантки з Одеси.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській та Одеській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Тячівської окружної, Шосткинської місцевої, Закарпатської, Київської, Тернопільської та Одеської обласних прокуратур.Tweet