Затримано ще 8-х підпалювачів, які виконували замовлення рашистів у різних регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 8-х підпалювачів, які на замовлення російських спецслужб палили об’єкти Укрзалізниці, військові авто та адмінбудівлі у трьох регіонах України.

Фігурантами виявилися місцеві жителі, яких окупанти завербували через Телеграм-канали з пошуку «легких грошей».

Утім, замість обіцяних коштів з рф зловмисники отримали підозру від українських правоохоронців та перспективу тюремного ув’язнення.

Так, у Харківській області затримано чотирьох неповнолітніх віком від 14 до 16 років, які діяли у складі двох груп.

Перша – підпалила релейну шафу на залізниці та службовий мультівен ЗСУ, який проходив техогляд після виконання завдань на східному фронті.

Інша група – вибила вікно у місцевій сільраді, облила підвіконня установи легкозаймистою сумішшю та підпалила її.

На Одещині затримано ще трьох фігурантів. Ними виявились 39-річний рецидивіст-крадій та двоє його безробітних знайомих.

Зловмисники підпалили три релейні шафи на лінії залізничного сполучення і готувалися до наступного завдання – пустити «під укіс» ешелон ЗСУ.

У Вінницькій області затримано ще одного підпалювача енергообладнання, яке забезпечує безперебійний рух потягів Укрзалізниці. Щоб «заплутати сліди», фігурант пішки проходив десятки кілометрів.

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (закінчений замах на вчинення диверсії в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській, Одеській та Вінницькій областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області, а також Одеської та Вінницької обласних прокуратур.

Служба безпеки України