Затримано ще дві групи диверсантів, які намагалися спалити локомотив Укрзалізниці та низку електропідстанцій

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників спецслужб рф, які вчиняли підпали у Кіровоградській та Вінницькій областях.

На замовлення ворога фігуранти намагалися пошкодити об’єкти Укрзалізниці та Укрпошти. Для вчинення злочинів вони використовували легкозаймисті суміші, які виготовляли за інструкцією окупантів.

Після виконання замовних підпалів зловмисники сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів. Однак, замість обіцяних коштів від рф вони отримали підозру від українських правоохоронців.

Так, у Кіровоградській області:

затримано експомічника машиніста місцевої філії Укрзалізниці та його співмешканку із міста Знам’янка, які підпалили локомотив, підстанції обленерго та релейні шафи.

Надалі фігуранти планували пустити під укіс потяг та знищити міське відділення приватної пошти.

Правоохоронці затримали обох зловмисників, коли вони готувалися пустити потяг з рейок.

На Вінниччині:

викрито трьох студентів місцевого коледжу віком 15 та 16 років, які підпалили регіональне відділення Укрпошти та релейну шафу на важливій лінії залізничного сполучення.

За наявними даними, після виконання обох завдань російська спецслужба планувала залучити юнаків до підривів поблизу держустанов у різних регіонах України.

За викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій та Кіровоградській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Служба безпеки України