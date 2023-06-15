Затримано ще двох колаборантів з Херсонщини, один з яких хотів «сховатися» у лавах Нацгвардії

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох колаборантів, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом на Херсонщині.

Щоб «заховатися» від СБУ, один із фігурантів навіть мобілізувався до лав Національної гвардії.

Втім, співробітники української спецслужби своєчасно викрили зловмисників, встановили їхнє місцезнаходження і затримали.

За даними слідства, колаборантами виявились двоє колишніх працівників меблевого комбінату у Херсоні.

У період окупації міста вони добровільно пішли на роботу до створеної агресором тюрми.

Там їх призначили «молодшими інспекторами» захопленої на той час «Північної виправної колонії №90».

У цій установі рашисти масово тримали викрадених місцевих жителів, насамперед учасників руху опору в регіоні.

Завданням обох колаборантів було охороняти тюремні камери, в яких утримували потерпілих.

Під час звільнення Херсона зловмисники виїхали до сусіднього селища, де намагались переховуватись від правосуддя.

Згодом один із фігурантів переїхав до батьків в місто Южноукраїнськ на Миколаївщину і звідти мобілізувався до однієї з військових частин Національної гвардії України.

У ході обшуків за місцями проживання затриманих виявлено «посвідчення» окупаційного органу рф і фінансові «відомості» про отримання «зарплати» в російських рублях.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України