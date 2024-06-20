Затримано ще двох колаборанток, які допомагали рашистам на початку повномасштабного вторгнення

Служба безпеки затримала ще двох колаборанток, які на початку повномасштабного вторгнення пішли на співпрацю з рф у Харківській та Херсонській областях.

Одна із ворожих поплічниць – колишня посадовиця відділення пошти в Ізюмі, яка після захоплення міста підтримала російські війська. За це рашисти призначили її до місцевої окупаційної адміністрації рф. Там вона очолила міську «філію роспошти».

Перебуваючи на «посаді», фігурантка організувала адресну розсилку пропагандистської преси країни-агресора на території Ізюма.

Одним з таких видань була російська газета «Красная звезда», яку тисячними накладами примусово поширювали серед місцевих жителів.

У ній рашисти виправдовували війну проти України та популяризували окупаційні угруповання рф, які воюють проти Сил оборони.

Ще одна колаборантка – колишня продавчиня з правобережжя Херсонщини. Після захоплення регіону вона добровільно вступила до місцевого окупаційного «виборчкому», де її призначили «секретарем».

Під час псевдореферендуму рф жінка обходила двори односельців, від яких вимагала «проголосувати за приєднання» регіону до складу росії.

Коли відмовлялися підтримати фейковий плебісцит, колаборантка погрожувала «здати» незгодних озброєним рашистам, які супроводжували її.

Після деокупації Ізюма та правобережної Херсонщини обидві фігурантки «залягли на дно», сподіваючись уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ задокументували злочини фігуранток і затримали їх.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за чч. 5, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській, Херсонській і Тернопільській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Служба безпеки України