Затримано ще одного охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона

Служба безпеки та ДБР затримали у Херсоні ще одного посадовця-зрадника, який співпрацював з рф під час окупації міста.

Фігурантом є молодший інспектор Херсонського слідчого ізолятора, що підтримав рашистів на початку повномасштабної війни.

За це його «призначили» охоронцем в російській катівні, яку ворог облаштував у будівлі захопленого СІЗО.

Перебуваючи на «посаді», зрадник охороняв камери, до яких окупанти масово ув’язнювали місцевих жителів. Найбільше потерпілих було серед учасників руху опору у південному регіоні України.

Крім того, фігурант агітував своїх знайомих вступати до окупаційної установи рф, обіцяючи потенційним кандидатам «зарплату» в рублях та лояльне ставлення з боку агресора.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався уникнути правосуддя і для цього постійно змінював місця проживання.

Правоохоронці встановили місцеперебування зрадника і затримали його. Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його злочинів.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим спільно з ДБР за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Служба безпеки України