Затримано ще одного охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона
Служба безпеки та ДБР затримали у Херсоні ще одного посадовця-зрадника, який співпрацював з рф під час окупації міста.
Фігурантом є молодший інспектор Херсонського слідчого ізолятора, що підтримав рашистів на початку повномасштабної війни.
За це його «призначили» охоронцем в російській катівні, яку ворог облаштував у будівлі захопленого СІЗО.
Перебуваючи на «посаді», зрадник охороняв камери, до яких окупанти масово ув’язнювали місцевих жителів. Найбільше потерпілих було серед учасників руху опору у південному регіоні України.
Крім того, фігурант агітував своїх знайомих вступати до окупаційної установи рф, обіцяючи потенційним кандидатам «зарплату» в рублях та лояльне ставлення з боку агресора.
Після звільнення Херсона зловмисник намагався уникнути правосуддя і для цього постійно змінював місця проживання.
Правоохоронці встановили місцеперебування зрадника і затримали його. Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його злочинів.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим спільно з ДБР за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.Tweet