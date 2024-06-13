Затримано трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною в центрі Одеси. Двоє з них – росіяни

Затримані росіяни раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронних органів та притягувались до кримінальної відповідальності. Один з них перебував в розшуку за вимагання та викрадення людини. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Про інцидент, який стався вчора близько 15-ї години на Французькому бульварі, правоохоронцям повідомила місцева мешканка. Жінка зазначила, що бачила з вікна своєї квартири компанію молодиків, які кричали та бились між собою, а згодом почула звук пострілу.

Поліцейські на місці події затримали двох учасників конфлікту віком 32-х та 43-х років, якими виявилися громадянами російської федерації. Задля розшуку третього фігуранта, який втік на авто, в місті було введено спеціальну поліцейську операцію. Згодом 29-річного чоловіка поліцейські затримали і вилучили у нього рушницю.

Слідчі попередньо з’ясували, що компанія чоловіків відпочивала в ресторані на Французькому бульварі. У приміщенні закладу між ними виникла сварка, що переросла у бійку, яка продовжилась вже на літньому майданчику закладу.

Під час конфлікту чоловіки погрожували один одному ножами, а один із них, 29-річний одесит, взяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю та здійснив з неї постріл у повітря. Після цього з місця злочину стрілець поїхав.

За результатами огляду місця події, проведеного слідчо-оперативною групою із залученням вибухотехніків обласної поліції, було виявлено та вилучено два ножі та сумку, в якій знаходилось три ручні гранати, дві з яких, попередньо, є бойовими. Небезпечні предмети, у тому числі зброю, слідчі скерували на експертизу.

Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) того ж кодексу.

Всі троє учасники конфлікту затримані в поряду ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Відділ поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1