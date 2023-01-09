Затримано учасників злочинної групи, що «спеціалізувалися» на замовних вбивствах

Двом іноземцям повідомлено про підозру та обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На початку грудня минулого року співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції отримали оперативну інформацію щодо підготовки до вчинення замовного вбивства. За даним фактом слідчі Головного слідчого управління Нацполіції розпочали кримінальне провадження.

У ході подальших заходів були встановлені учасники угруповання, ними виявилися двоє вихідців з іншої країни. Для цього вони спеціально орендували автомобілі, який в подальшому планували спалити, аби «замести» сліди злочину. Певний час вели спостереження за «об’єктом » та місцем його проживання. Також визначилися з датою «виходу на справу». Увечері 5 січня 2023 року планували вбити потерпілого із заздалегідь придбаної вогнепальної зброї, коли той повернеться додому.

Відтак, правоохоронці провели поліцейську спецоперацію задля затримання учасників злочинного етнічного угруповання та врятування життя чоловікові. 5 січня в Ірпені оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, прокурори Офісу Генерального прокурора за силової підтримки спецпризначенців ДСР затримали двох фігурантів. У них вилучили пістолет з глушником, гранати та фотографію своєї жертви.

Затриманим особам повідомлено підозр за ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці встановлюють замовника та інших учасників, причетних до злочину. Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України