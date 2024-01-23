Затримано учасників злочинної організації, які скоювали розбійні напади на Київщині

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито учасників злочинної групи, які спеціалізувались на розбійних нападах.

За даними слідства, злочинна організація діяла в Київській області з серпня 2023 року. Організатор зі столиці ретельно планував злочини, залучав до протиправної діяльності інших учасників групи та розподіляв між ними ролі.

Жертвами осіб ставали забезпечені родини. Фігуранти вивчали їх розпорядок дня, перевіряли наявність охорони та камер відеоспостереження поруч.

Надалі, застосовуючи фізичну силу, викрадали наближених до сімей осіб. Погрожуючи зброєю, намагались отримати інформацію про детальну схему домоволодіння та кількість працюючого там персоналу.

Так, на Київщині учасники злочинного угруповання скоїли розбійний напад на чоловіка, заволодівши грошовими коштами, прикрасами, особистими речами та транспортним засобом потерпілого.

Затримали вказаних осіб у порядку ст. 208 КПК України після замаху на скоєння чергового розбійного нападу. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину, засоби зв’язку, автівки, зброю, боєприпаси та номерні знаки.

Нині затриманим повідомлено про підозру. Їх дії кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, вчинене у складі злочинної організації);

ч. 4. ст. 28, ч. 4 ст. 187 та ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 187 КК України (розбій та закінчений замах на розбійний напад, вчинені у складі злочинної організації);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене у складі злочинної організації).

Наразі прокурори скерували до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. Перевіряється причетність підозрюваних до скоєння інших злочинів.

Заходи з викриття проводились спільно зі слідчими ГУНП в Київській області за оперативного супроводу співробітників ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура