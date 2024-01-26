Затримано уманчанина, який збив поліцейського і тягнув його своїм авто до ста метрів (відео)

Водій порушив правила дорожнього руху та проігнорував вимоги поліцейських про зупинку. Його наздогнали та заблокували у селі Родниківка Уманського району. Намагаючись знову втекти, порушник збив поліцейського. Чоловіка затримали у процесуальному порядку.

Ситуація сталася 21 січня в Умані. Поліцейські відділу реагування патрульної поліції помітили водія Volvo, який порушив вимоги знаку ПДР. Поліцейські подали сигнал про зупинку, натомість водій помчав далі, не збавляючи швидкість. Екіпаж увімкнувши спецсигнали одразу почав наздоганяти правопорушника, який своєю чергою, продовжив ігнорувати вимоги поліцейських. Врешті його вдалося заблокувати у селі Родниківка.

За кермом транспортного засобу перебував 43-річний місцевий житель, який поводився вкрай агресивно та неадекватно. Поліцейський розпочав ознайомлення водія з доказами порушення ПДР й показувати відео зі службового планшета, але чоловік натиснув на газ, збив правоохоронця та протягнув його своїм авто до ста метрів.

У результаті правопорушника затримали за місцем проживання у порядку ст. 208 КПК України. Поліцейський перебуває під наглядом лікарів.

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури оголосили затриманому підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи побоїв, легких тілесних ушкоджень) КК України. Під час обрання запобіжного заходу суд відпустив підозрюваного з-під варти.

Також на уманчанина винесли постанови за ч. 1 ст. 122 (порушення вимог дорожніх знаків) та ч. 1 ст. 126 (відсутність реєстраційного документа на транспортний засіб) КУпАП.

Відділ комунікації поліції Черкаської області