Затримано власників та топменеджмент українського концерну, який забезпечував російський ВПК після повномасштабного вторгнення в Україну

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора восьми особам – власникам та топменеджменту українського концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК, повідомлено про підозру.

Їм інкриміновано створення злочинної організації та пособництво державі-агресору (ст. 255, ст. 111-2 КК України), повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, організував злочинну схему колишній народний депутат України – член Партії Регіонів. Промислово-інноваційна група компаній його родини з 2014 року забезпечувала держпідприємства рф та рб високоефективним та енергозберігаючим обладнанням. Воно є необхідним для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

Після повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором. До складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб. Серед них близькі родичі екснардепа, менеджмент промислово-інноваційної групи компаній та громадян рф.

Вони налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб закордонної сторони. З 24 лютого 2022 року за цією схемою поставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн грн. Після одержання стратегічної продукції «посередники» переправляли її в рф.

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

Наразі триває понад 30 обшуків. Зокрема, у колишнього народного депутата знайдено книги, які звеличують росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки. У деяких підозрюваних знайдені паспорти рф, договори з рф.

Наразі затримано шість осіб, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Вживаються заходи щодо затримання решти учасників злочинної організації.

Також іншим фігурантам, зокрема й громадянам рф, буде повідомлено про підозру заочно та оголошено в розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як зазначає LB.ua, швидше за все, йдеться про концерн NICMAS, що належить нардепу 3-го і 4-го скликань Григорію Дашутіну.

У грудні ЗМІ повідомляли, що Державне бюро розслідувань заблокувало роботу українського концерну, який продовжував забезпечувати російський військово-промисловий комплекс продукцією навіть після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Вартість арештованого майна концерну сягає 1 млрд грн.