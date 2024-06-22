Затримано водія, який пʼяним наїхав на жінку та двох малолітніх дітей – 6-річна дівчинка померла на місці
21 червня о 21:19 до поліції надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-траспортну пригоду в селі Руське Мукачівського району.
За викликом одразу ж прибула слідчо-оперативна група місцевого райуправління поліції, а також слідчі та експерти-криміналісти Головного управління поліції області.
Правоохоронці з`ясували, що винуватцем ДТП є 37-річний житель села Руське, який вже неодноразово раніше притягався до відповідальності за порушення ПДР.
Зловмисник, керуючи автомобілем марки “ВАЗ”, з’їхав з дороги на узбіччя, де здійснив наїзд на трьох пішоходів.
Внаслідок цього 6-річна дівчинка від отриманих травм загинула на місці. 27-річну жінку на 1-річне немовля госпіталізували з травмами до лікарні.
Керманича авто поліцейські освідували та встановили, що за кермом він перебував у стані алкогольного сп’яніння (2.34 проміле).
Поліцейські затримали фігуранта в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Транспортний засіб поміщено на арештмайданчик поліції.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. За скоєне водієві загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
У справі триває слідство.Tweet