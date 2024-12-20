Затримано жителя Миколаєва, який примушував осіб з інвалідністю займатися жебрацтвом

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру 61-річному жителю Миколаєва у вербуванні осіб з метою експлуатації, з використанням їхнього уразливого стану (ч. 2 ст. 149 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, користуючись уразливим станом 63-річної жінки – переселенки з Запоріжжя, та 50-річного миколаївця, які є особами з інвалідністю 2 групи й перебувають у складних життєвих обставинах, завербував їх для заняття жебрацтвом у Миколаєві.

Зловмисник пообіцяв потерпілим добре оплачувану роботу та житло. Отримавши їхню згоду внаслідок обману, він примусив їх займатися жебракуванням у місцях значного скупчення людей. Усі отримані кошти (милостиню) підозрюваний забирав на власні потреби.

Крім того, підозрюваний користувався пенсійними картками потерпілих, з яких знімав кошти та розпоряджався ними на свій власний розсуд.

Під час санкціонованих обшуків у зловмисника вилучено понад 11,5 тис. грн, особисті документи потерпілих, мобільний телефон, автомобіль, а також банківські картки.

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 302 800 грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління ГУ Нацполіції в Миколаївській області за оперативного супроводу управління міграційної поліції ГУНП в області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна або без такої.

Миколаївська обласна прокуратура