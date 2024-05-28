Затримано жителя Рахівщини, який скоїв замах на вбивство односельця

27 травня близько 17-ої години до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями 40-річного жителя села Косівська Поляна Рахівського району.

Для встановлення обставин травмування, за викликом виїхала слідчо-оперативна група Рахівського районного відділу поліції. В результаті, було встановлено, що травмованого чоловіка виявили неповнолітні діти в лісі, які передали інформацію дорослим. Останні ж звернулися до медиків.

Слідчі, які працювали на місці події, з’ясували, що між потерпілим та його односельцем в лісі виник конфлікт. У ході сварки останній схопив рушницю та здійснив постріли в сторону потерпілого. Внаслідок цього 40-річний закарпатець отримав 2 кульові поранення.

Поліцейські обстежили місце події та вилучили речові докази. Слідчі дії було проведено і за місцем проживання 46-річного фігуранта. У ході обшуку було вилучено 46 набоїв до зброї. Їх скерують на дослідження експертам.

Саме знаряддя злочину правоохоронці наразі розшукують.

Підозрюваного у скоєнні злочину затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Рахівського районного відділу поліції кваліфікували такі його дії за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області