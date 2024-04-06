Затримано жителя Житомирщини, який зґвалтував малолітню пасербицю

За процесуального керівництва ювенального прокурора Житомирської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

Розслідуванням встановлено, що в одній з територіальних громад Житомирщини 43-річний вітчим зґвалтував свою пасербицю.

Це сталося минулої неділі, вдень, у будинку, де проживала сім’я. Матір того дня була у від’їзді. Підозрюваний, залишившись наодинці з малолітньою дівчинкою, скористався своєю фізичною перевагою та вчинив стосовно неї дії сексуального характеру. У відповідь на супротив 12-річної пасербиці та прохання відпустити її застеріг, що двері у будинку замкнені.

Наступного дня, перебуваючи у стресовому стані, потерпіла поділилася про пережите зі своїми подругами.

Наразі, 04.04.2024, за наполяганням ювенального прокурора, суд помістив підозрюваного під варту без права внесення грошової застави.

Також вирішується питання щодо відібрання обох дітей – потерпілої та меншого її братика – із сім’ї.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури