Затримано злочинну групу, яка вчинила розбійний напад на квартиру киянина

Зловмисники увірвались до помешкання потерпілого, звʼязали та побили його, відібравши близько 35 тисяч гривень. Слідство розглядає версію, що порушники таким чином вирішили помститись чоловіку, через застарілий конфлікт. За скоєне підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

До поліції Києва звернувся мешканець Оболонського району з повідомленням про те, що до нього у квартиру, ввечері, представившись поліцейськими, увірвалось четверо невідомих осіб. Чоловіки побили й зв’язали потерпілого та силою змусили віддати заощадження – 20 000 гривень та майже 400 доларів, після чого втекли.

Працівники Оболонського управління поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку столичного главку та аналітиками кримінального аналізу провели низку оперативних заходів, встановили й затримали нападників. Ними виявились чоловіки, віком від 25-ти до 45-ти років, серед яких росіянин та громадянин однієї з країн близького зарубіжжя.

Правоохоронці встановили, що мотивом скоєння злочину міг бути застарілий конфлікт у минулому між киянином та одним з фігурантів, і таким чином порушники вирішили «поквитатися». Під час санкціонованих обшуків за місцем їх мешкання поліцейські виявили речові докази, що підтверджують причетність затриманих до вчинення розбійного нападу на киянина.

Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, а суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі поліцейські перевіряють затриманих на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень на території столиці. Відповідно до санкції інкримінованої підозрюваним статті їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва