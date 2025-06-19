Затримано зловмисника, який заподіяв 77 ножових поранень жительці Запоріжжя та намагався втекти з України

Співробітники Рахівського районного відділу поліції у співпраці з працівниками 27 прикордонного загону затримали 23-річного жителя Запоріжжя, який підозрюється у жорстокому вбивстві 22-річної жінки. Злочин стався на території Запорізької області. За даними слідства, чоловік завдав своїй дівчині 77 ножових поранень.

Після скоєного фігурант покинув місце події та в подальшому намагався втекти за кордон, щоб уникнути відповідальності. Для цього він прибув до Закарпатської області, де на залізничному вокзалі, одразу ж після прибуття потягу, його і затримали правоохоронці.

Зловмисник підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Наразі фігуранта вже доставили до Запорізької області. Закарпатські поліцейські зі свого боку максимально сприяли колегам у розслідуванні та збереженні важливих речових доказів.

Поліція Закарпатської області