Затримано зловмисників, які поранили ножем жителя Миколаєва і втекли на його автомобілі

Подія сталася приблизно о шостій годині вечора 21 січня біля села Маяки Одеського району. Потерпілого медики доставили в лікарню та прооперували. Правопорушників поліцейські затримали «по гарячих слідах».

До поліції надійшло повідомлення про те, що на трасі сполученням Одеса – Рені біля Маяк громадянин просить про допомогу. Попередньо було встановлено, що чоловік на своєму легковому автомобілі підвозив двох осіб. По дорозі зловмисники вдарили водія ножем у груди, відібрали гроші, телефон, документи та автомобіль, на якому й втекли.

Постраждалого з колото-різаною раною та пневмотораксом негайно доставили в лікарню і прооперували.

Для затримання нападників у дію було введено спеціальну поліцейську операцію «Сирена». Поліцейські Одещини спільними зусиллями з поліцейськими Миколаївщини виявили та затримали правопорушників у Миколаєві.

Наразі слідчі Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури розпочали провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) та ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

Одеське районне управління поліції № 2