Затримано зловмисників, які вивозили зброю із зони бойових дій (фото, відео)

Фігуранти доставляли у прифронтові області речі та продукти, а на зворотньому шляху незаконно вивозили зброю та боєприпаси. Під час обшуків поліцейські вилучили протитанкові гранатомети, автоматичну зброю, гранати із запалами та майже 5 тисяч набоїв.

За словами начальника обласного главку поліції Івана Іщенка, до незаконного зберігання зброї та боєприпасів причетні п’ятеро жителів Джулинської територіальної громади, віком від 22 до 51 року. За місцями їх проживання правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків.

Поліцейські вилучили два протитанкові гранатомети, автомат та 7 магазинів до нього, 15 гранат різного типу із запалами, пістолет, ракетне паливо, вибуховий пристрій, детонатор, майже 5000 набоїв до стрілецької зброї та інші небезпечні предмети.

Документували злочинну діяльність правопорушників поліцейські Відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління за оперативного супроводу працівників Управління карного розшуку та відділу кримінального аналізу. Процесуальне керівництво здійснює Бершадський відділ Гайсинської окружної прокуратури.

Двоє фігурантів, віком 46 та 47 років, затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліцією розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі терміном до 7 років.

Досудове розслідування триває. Поліція встановлює коло осіб, причетних до правопорушення, та мету зберігання вилучених предметів.

Відділ комунікації поліції Вінницької області