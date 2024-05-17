Затримано зловмисників, які за гроші переправляли ухилянтів через держкордон

Незаконну схему організували двоє чоловіків – мешканець Київщини та Закарпаття. За свої «послуги» вони просили 6 тисяч доларів з «клієнта». Наразі спільників затримано, їм загрожує до 9-ти років позбавлення волі.

Слідчі главку поліції Києва спільно з працівниками ГУ ДЗНД СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури припинили чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Поліцейські встановили, що незаконну схему організували двоє чоловіків – 30-річний мешканець Київщини та його 52-річний спільник із Закарпаття. Вони підшукували «клієнтів» серед військовозобов’язаних та пропонували їм за гроші допомогу з нелегального перетину кордону поза пунктами пропуску, а щоб не бути помітними для працівників прикордонної служби обіцяли видати їм спеціальні плащі з захистом від тепловізорів. Вартість такої послуги становила 6 000 доларів.

Відтак, правоохоронці затримали обох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Одного на території Закарпатської області, під час спроби незаконно переправити двох чоловіків через кордон, а його спільника на території Київщини.

Під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів та їх автомобілів вилучено гроші у різній валюті загальною сумою майже мільйон гривень, плащі з захистом від тепловізорів, тактичний одяг, «чорнові» записи та телефони.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва