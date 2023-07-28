Затримано зрадника, який шпигував за українською ППО за обіцянку влаштування до ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоходову спецоперацію у Кіровоградській області. У результаті комплексних заходів затримано ще одного агента фсб, що збирав розвіддані про дислокацію Сил оборони на території регіону.

Зловмисником виявився мешканець міста Торецьк, що на Донеччині, якого російська спецслужба завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення рф.

Після 24 лютого 2022 року він отримав завдання прибути на Кіровоградщину як переселенець зі сходу України для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Після того як російський агент оселився в одному з населених пунктів області, він почав збирати інформації про місця базування підрозділів ЗСУ.

Насамперед намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони і встановити локації місцевих штабів Тероборони.

Щоб отримати ці відомості, зловмисник влаштувався ремонтником на одному з військових об’єктів регіону.

За кожне виконане завдання окупанти «гарантували» своєму поплічнику грошову оплату у розмірі до 5 тис. грн.

Крім того, як винагороду фсб обіцяла «евакуювати» цього агента до росії і працевлаштувати до лав спецслужби країни-агресора.

Однак, на заваді цих «планів» стали співробітники Служби безпеки, які своєчасно викрили фігуранта, задокументували його злочинні дії та затримали «на гарячому», коли він приховано фотографував об’єкт ЗСУ.

У зловмисника вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з представником фсб та фіксації місць базування українських захисників.

Відзняті медіафайли з координатами і прив’язкою до місцевості потрібні були російським загарбникам для підготовки нового повітряного удару по регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України