Затримано зрадника, який за завданням рашистів підпалив авто і планував теракт у столиці, а також агентку, яка збирала дані про енергетичні об’єкти 

За координації Вінницької обласної прокуратури, оперативники Управління Служби безпеки України у Вінницькій області у взаємодії зі співробітниками Головного управління Національної поліції у Вінницькій області викрито та затримано 20-річного юнака та 46-річнну жінку, обоє переселенці з прифронтової області, які нарізно діяли на користь спецслужб країни-агресора.

За даними слідства, представники ворожих спецслужб завербували 20 річного хлопця та надали йому завдання здійснити низку підривних дій на території України. Зокрема, у ніч з 19 на 20 жовтня він підпалив автомобіль на вулиці Максима Шимка у місті Вінниці. Після цього фігурант зняв відео підтвердження скоєного злочину та надіслав його «кураторам», за що отримав грошову винагороду.

Наступним етапом його злочинної діяльності мало стати підпалення адміністративної будівлі в урядовому кварталі Києва. Однак, завдяки злагодженим діям, правоохоронці вчасно зупинили зловмисника – його затримано 21 жовтня поблизу місця запланованого злочину.

За процесуального керівництва прокуратури затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) та ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).

За клопотанням прокурора суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За скоєне зраднику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім того, 23 жовтня 2025 року затримано агентку спецслужб російської федерації.

Затримана у вересні цього року була завербована російськими спецслужбами через телеграм-канали, що пропонували швидкий заробіток.

За завданням «куратора» жінка здійснювала збір інформації щодо об’єктів енергетичної інфраструктури регіону, зокрема вивчала рівень їхньої захищеності від ракетно-бомбових ударів та фіксувала наслідки попередніх обстрілів.

Так, у вересні поточного року вона провела розвідку та фотографування однієї з енергетичних підстанцій Вінниччини, за що на власний криптогаманець отримала грошову винагороду.

Згодом жінка прибула до іншої локації для проведення розвідки наступного енергетичного об’єкта, який за задумом агресора очевидно мав стати ціллю чергової атаки.

Завдяки оперативним діям правоохоронців та інформуванню небайдужих громадян її затримано безпосередньо під час виконання завдання.

Під час проведення першочергових процесуальних дій підозрювана визнала свою співпрацю з представниками ворожих спецслужб.

На цей час їй повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Прокурорами підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Перевіряється можлива причетність затриманих до інших злочинів, учинених на шкоду України.

Закликаємо не бути байдужими, пильнувати та повідомляти про підозрілу діяльність. Кожне повідомлення може допомогти запобігти ракетним ударам, диверсіям та іншим злочинам проти держави.

Разом ми зможемо зміцнити безпеку регіону та протидіяти ворогові.

Пильність кожного — це внесок у перемогу України!

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури