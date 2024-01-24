Затриманому в Хусті наркоторговцю загрожує до 10 років ув’язнення

У ході проведення оперативної роботи співробітники кримінальної поліції Хустського районного управління затримали за торгівлю наркотиками 26-річного жителя райцентру.

Відомо, що фігурант налагодив канал розповсюдження серед наркозалежних наркотиків рослинного походження. Підозрюваного у злочині вдалося затримати «на гарячому», під час чергової зустрічі з клієнтом, яку той назначив у центральній частині міста. Фігурант саме передав пакунок з наркотиком та отримав взамін грошові кошти.

За оперативною інформацією поліції затриманий діяв у змові з 32-річним місцевим жителем. За місцем проживання останнього правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили пакунки з ймовірно рослинами коноплі. Всі речові докази вилучено та скеровано експертам для дослідження.

Слідчі проводять за даним фактом досудове розслідування та кваліфікують подію за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

26-річного наркоторговця наразі затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасовго тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

Поліція Закарпатської області