Затриманий на хабарі ексначальник Держпродспоживслужби Львівщини… отримав нову посаду

Євген Баркит пропонував хабарі поліцейському за непритягнення працівників служби до відповідальності

Колишній начальник Головного управління Держпродспоживслужби Львівщини Євген Баркит, якого у серпні минулого року затримали за підозрою в хабарництві, зараз працює на посаді начальника Львівського районного управління Держпродспоживслужби. Про те, що Євген Баркит є керівником Львівського райуправління Держпродспоживлужби ідеться на сайті установи. Сам Євген Баркит розповів Zaxid.net, що на нову посаду, яку він займає близько місяця, він перевівся «за власним бажанням».

«Я добровільно, за власним бажанням написав заяву з проханням мене перевести на нижчу посаду за станом здоров’я та через сімейні обставини. Я виховую онука з інвалідністю. У мене немає можливості стільки часу присвячувати роботі», – каже Євген Баркит.

Євген Баркит був начальником Головного управління Держпродспоживслужби Львівщини понад сім років. У серпні 2023 року Євгена Баркита та його підлеглого – начальника відділу реєстрації сільськогосподарської техніки Теодозія Денисяка – затримали за підозрою в хабарництві. За версією слідства, згадані посадовці Держпродспоживслужби пропонували хабарі поліцейському за непритягнення працівників служби до відповідальності. Загалом задокументовано факт надання неправомірної вигоди на загальну суму 4 000 доларів.