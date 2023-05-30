Затриманий у Кам’янському серійний злодій виявився ще й грабіжником та шахраєм

Чоловіка арештували за скоєння пограбування, а в ході досудового розслідування з’ясувалося, що він причетний до низки майнових злочинів.

8 квітня поліцейські відділення поліції № 2 Кам’янського РУП затримали 35-річного раніше судимого чоловіка за пограбування жінки. Слідчі зібрали докази, що на рахунку підозрюваного ще чотири крадіжки, два пограбування та шахрайство.

У лютому фігурант пограбував жінку, яка ліхтарем мобільного телефону підсвічувала собі дорогу. Впевнившись, що поруч нікого не має, він підбіг до жінки, вихопив з рук мобільний телефон та втік.

У березні підозрюваний обікрав чотирьох містян. 15 березня він спровокував конфлікт з незнайомцем на вулиці та під час сутички викрав у чоловіка гроші і мобільний телефон. 18 березня у черзі біля торговельного кіоску викрав у жінки з сумки мобільний телефон. 19 березня у продавця з прилавка викрав портативну колонку. 26 березня у знайомого в гостях викрав золоті вироби.

27 березня, підозрюваний ошукав незнайомця: під приводом терміново подзвонити – заволодів його мобільним телефоном.

29 травня за погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру за всіма фактами злочинів та подовжили термін тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП