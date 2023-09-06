затягнули у квартиру, зв’язали та побили: поліцейські вінниччини затримали підозрюваних у розбійному нападі на жінку

У Вінниці двоє раніше судимих чоловіків з Житомирщини та Херсонщини напали на 57-річну місцеву жительку. Зловмисники побили потерпілу, відібрали у неї гроші й мобільний телефон, а потім втекли, покинувши зв’язаною. Упродовж кількох годин нападників затримали у Житомирській області.

Повідомлення про те, що в квартирі по вул. Юрія Клена кричить жінка, надійшло до поліції вранці 5 вересня. Рятувальникам довелось зламувати двері, щоб звільнити постраждалу.

За словами начальника Управління карного розшуку обласного главку поліції Андрія Дамзіна, правоохоронці з’ясували, що потерпіла займалась наданням послуг з оренди житла. 2 вересня вона під винайм здала в оренду на дві доби квартиру чоловіку та жінці. Коли квартиранти повинні були виселятись, рієлторка приїхала за вказаною адресою. Але, щойно жінка зайшла до помешкання, як її силоміць затягнули у квартиру, почали бити та погрожувати ножем. Одним із нападників був чоловік, який винайняв цю квартиру, інший — невідомий. Жінку зв’язали, заволоділи сумкою з 6 тисячами гривень, мобільним телефоном та зникли. Майже добу постраждала не могла звільнитись, щоб хоча б покликати на допомогу. Їй вдалось це зробити на ранок наступного дня. Крики вінничанки почули сусіди, які викликали поліцію та швидку.

Поліцейські встановили особи зловмисників протягом декількох годин. Ними виявились жителі Житомирської та Херсонської областей 47 і 49 років, які нещодавно звільнились із місць позбавлення волі, де відбували покарання за аналогічні злочини. Фігурантів затримали спецпризначенці КОРДу та оперативники у м. Житомир. У затриманих правоохоронці вилучили частину грошей, мобільний телефон потерпілої та інші речові докази.

Пошуки та затримання фігурантів відбувались в рамках поліцейської спецоперації за участі слідчих слідчого управління, співробітників Управління карного розшуку та відділу поліції № 1 Вінницького РУП, працівників оперативних служб ГУНП за силової підтримки КОРД та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Слідчі повідомили нападникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

До обрання судом запобіжного підозрювані перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліцейські перевіряють причетність чоловіків до аналогічних кримінальних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Вінницької області