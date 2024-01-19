Затягнув в машину та зґвалтував 13-річну дівчинку – на лаві підсудних покидьок з Київщини

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної та Бучанської окружної прокуратур скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактами незаконного позбавлення волі та зґвалтування 13-річної дівчинки (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152 КК України).

Розслідуванням встановлено, що чоловік проїжджаючи по вулиці побачив знайому дівчинку на подвір’ї. Він зупинив авто та погрозами змусив її сісти до салону свого автотранспортного засобу. Після чого обвинувачений відвіз потерпілу за межі населеного пункту, де зґвалтував.

Наразі чоловік перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура