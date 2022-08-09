Завдали ₴27 млн. збитків товариству – підозрюють голів правління та наглядової ради

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора голові правління та голові наглядової ради акціонерного товариства повідомлено про підозру за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані, діючи всупереч інтересам ПрАТ, з метою отримання неправомірної вигоди на користь заздалегідь визначених та підконтрольних їм двох товариств, з грудня 2019 року по липень 2020 року уклали відповідні договори та передали їм в оренду 92 залізничні вагони по значно заниженій вартості. Внаслідок цього акціонерному товариству завдано майже 27 млн грн збитків.

Правоохоронцями проведено обшуки за місцями проживання підозрюваних та у місцях здійснення господарської діяльності товариств.

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Ухвалою слідчого судді накладено арешт на залізничні вагони з метою збереження речових доказів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу працівників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора