Завдали державі збитків на 2,6 млн грн: на Львівщині викрито схему розкрадання природних ресурсів

Як встановили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості поліції Львівщини спільно з оперативниками Служби безпеки України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, проректор одного з університетів протягом 2018-2021 років організував незаконну схему видобутку підземних вод, які відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення, та їх нелегальної реалізації. Водні ресурси добувалися без відповідних дозволів із свердловини, яка перебуває на балансі вишу.

Сума збитків, спричинених державі, становить понад 2 мільйони 620 тисяч гривень.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини незаконного видобування ресурсів та їх подальшої нелегальної реалізації, а також особи інших учасників протиправної схеми.

Відділ комунікації поліції Львівської області