Завдали збитків майже нв ₴1,1 млн.: у Куп’янському районі викрито організовану групу чорних лісорубів

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки, вчинених повторно організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2022 року мешканець смт Шевченкове Куп’янського району вирішив заробляти на життя незаконним способом. План зловмисника полягав у здійсненні порубки дерев у лісових насадженнях на території району та подальшому збуті деревини іншим особам. До протиправної діяльності організатор залучив ще двох своїх знайомих.

У період з жовтня по грудень минулого року чорні лісоруби систематично, не маючи спеціальних дозволів, за допомогою бензопил вирубували сироростучі дерева у захисній лісосмузі біля с. Борівське. Розпиляну деревину зловмисники вантажили в автомобілі, на яких і доставляли її покупцям, за що отримували грошову винагороду.

Усього підозрювані встигли зрубати близько 600 дерев. Сума завданої шкоди складає майже 1,1 млн грн.

Досудове розслідування проводить СВ Куп’янського РВП ГУНП спільно з СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура