Завдали збитків майже нв ₴1,1 млн.: у Куп’янському районі викрито організовану групу чорних лісорубів

Published

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки, вчинених повторно організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2022 року мешканець смт Шевченкове Куп’янського району вирішив заробляти на життя незаконним способом. План зловмисника полягав у здійсненні порубки дерев у лісових насадженнях на території району та подальшому збуті деревини іншим особам. До протиправної діяльності організатор залучив ще двох своїх знайомих.

Возможно, это изображение текст

У період з жовтня по грудень минулого року чорні лісоруби систематично, не маючи спеціальних дозволів, за допомогою бензопил вирубували сироростучі дерева у захисній лісосмузі біля с. Борівське. Розпиляну деревину зловмисники вантажили в автомобілі, на яких і доставляли її покупцям, за що отримували грошову винагороду.

Возможно, это изображение 2 человека и текст

Усього підозрювані встигли зрубати близько 600 дерев. Сума завданої шкоди складає майже 1,1 млн грн.

Досудове розслідування проводить СВ Куп’янського РВП ГУНП спільно з СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

Like

Tags:

You may also like...