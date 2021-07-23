Завдання ₴17,3 млн. збитків при закупівлі квартир для Нацгвардії: обвинувальний акт скеровано до суду

НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох осіб, які організували корупційну схему закупівлі для військовослужбовців Національної гвардії України квартир, непридатних для проживання.

Серед обвинувачених:

начальник управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії;

директор ТОВ-переможця конкурсу;

адвокат, представник директора ТОВ;

бенефіціар ТОВ;

начальник фінансового відділу управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії.

За даними слідства, державним бюджетом України на 2017 рік передбачалося спрямування понад 85,94 млн грн на придбання житла для військовослужбовців НГУ. Дізнавшись про це, у бенефіціарного власника низки юридичних осіб виник злочинний задум із заволодіння коштами Нацгвардії. До його реалізації він залучив службових осіб НГУ (членів конкурсної комісії з придбання житла для військовослужбовців) та підконтрольні йому комерційні компанії.

Діючи у межах злочинної групи, вказані особи під час процедури закупівлі житла визначили необхідність у максимальній кількості квартир на території Київської області, де знаходилися квартири ТОВ.

Після цього учасники групи забезпечили участь ТОВ у конкурсі з придбання житла, створивши хибне уявлення членів конкурсної комісії, не залучених до вчинення злочину, про відповідність заявлених квартир умовам конкурсу. Так, у документах зазначалося, що квартири нібито готові до заселення родин військовослужбовців, однак насправді інженерні комунікації з постачання комунальних послуг не підключили, а оздоблювальні роботи виконали лише частково. Експертиза, проведена в межах досудового розслідування, засвідчила непридатність цієї нерухомості для проживання.

Після перемоги ТОВ у конкурсі НГУ уклала договори про придбання квартир, всупереч тому, що житло не відповідало вимогам, про що учасникам групи було достеменно відомо. На підставі договорів та актів приймання-передачі квартир у 2017 році на рахунок ТОВ НГУ перерахувала понад 17,3 млн грн бюджетних коштів. Зазначена сума, відповідно до висновків експертиз, становить розмір завданих держбюджету збитків.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали із лютого 2020 після передачі матеріалів провадження від Національної поліції до Національного бюро за підслідністю. На той момент слідчі органи визначили ролі лише частини учасників схеми.

Детективи НАБУ та прокурори САП, зібравши додаткові докази, розширили коло учасників, встановивши, що злочин вчинено групою, організатором якої є власник приватних компаній. До складу цієї групи також увійшов начальник фінансового відділу управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ