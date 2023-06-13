Завдав ножових поранень чоловіку та втік: на Дніпропетровщині затримали 39-річного зловмисника

Підозрюваний завдав 22-річному чоловіку тяжкі тілесні ушкодження.

Злочин стався 10 червня в селі Єлизаветівка Петриківського району на базі відпочинку. Між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого нападник поранив чоловіка ножем у живіт, після чого втік.

Поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 10 Дніпровського РУП розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився 39-річний житель району. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину – розкладний ніж.

10 червня слідчі відділення поліції за погодженням з прокурором повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського райуправління поліції