Завдав ножових поранень полтавцю в ході бійки: поліція Полтави затримала правопорушника

До відділення №1 (Подільський район) Полтавського районного управління поліції 26 жовтня близько 23-ї години надійшло повідомлення від громадян про бійку двох чоловіків поблизу одного із супермаркетів міста. Також заявник зазначив, що одному з учасників конфлікту завдані ножові поранення. Поліція одразу прибула на місце події та розпочала розслідування.

Прибувши на місце події слідчо-оперативна група встановила учасників бійки та затримала причетного до злочину чоловіка.

Ігор Гурин, начальник відділення поліції №1, розповів:

«Фігурантом виявися 37-річний полтавець, який завдав декілька ударів ножем 29-річному місцевому мешканцю. Потерпілого медики госпіталізували до лікарні. Наразі правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Обставини та причини конфлікту встановлює слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)