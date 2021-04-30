Завдяки бездіяльності судді засуджений за вбивство більше двох місяців перебував на свободі

За скаргою керівника Сумської обласної прокуратури Олексія Тубельця рішенням Вищої ради правосуддя відкрито дисциплінарну справу стосовно голови Сумського апеляційного суду.

Підставою для звернення до ВРП послугувало необґрунтовано залишення без розгляду клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно чоловіка, засудженого вироком Зарічного районного суду міста Суми 9 вересня 2020 року за вбивство людини з інвалідністю до 9 років позбавлення волі.

За цим вироком засудженому продовжено тримання під вартою до 7 листопада 2020 року. Засуджений вирок оскаржив.

Розгляд апеляційної скарги було призначено на 29 жовтня 2020 року, однак засідання не відбулося. 2 листопада 2020 року прокурором до апеляційного суду подано клопотання про продовження строку тримання під вартою, яке також не розглянуто, відтак засудженого було звільнено з-під варти.

Лише після того, як у січні 2021 року вирок набрав законної сили, обвинуваченого було взято під варту. Тобто, більше двох місяців чоловік, який завдав 8 ударів ножем людині з інвалідністю та був засуджений до 9 років, перебував на свободі без жодного запобіжного заходу.

У рішенні ВРП вказано, що саме невжиття суддею всіх необхідних заходів для розгляду клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого є істотним порушенням норм процесуального права. Викладене свідчить про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Сумського апеляційного суду.

Сумська обласна прокуратура