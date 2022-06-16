Завдяки прокуратурі, засуджена за хабар ексчиновниця Держлікслужби на Буковині продовжить сидіти за ґратами

Чернівецька окружна прокуратура в апеляційному порядку оскаржила ухвалу Шевченківського районного суду м. Чернівці про заміну засудженій до 5 років позбавлення волі за тяжкий корупційний злочин колишній начальниці Держлікслужби у Чернівецькій області невідбутої частини покарання більш м’яким.

З жовтня 2019 року чиновниця відбуває покарання за одержання від суб’єкта підприємницької діяльності 2400 доларів США неправомірної вигоди.

До завершення строку відбування покарання в місцях позбавлення волі жінці залишилось 2 роки 5 місяців. Однак, рішенням суду першої інстанції від 11 травня 2022 року, їй замінено невідбуту частину покарання більш м’яким – у виді виправних робіт за місцем роботи з відрахуванням у дохід держави 20% заробітку.

Прокуратура категорично не погодилась з вказаною ухвалою, оскільки вважає, що за вчинення тяжкого корупційного злочину заміна невідбутої частини покарання не є можливою. Чернівецький апеляційний суд підтвердив позицію прокурора та скасував ухвалу суду першої інстанції.

Чернівецька обласна прокуратура