Завдяки СБУ 13 років за ґратами проведе колаборант з «Куп’янського мвс рф», який грабував українців під виглядом «обшуків»

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював з агресором на період окупації Харківщини. Зловмисника було затримано одразу після звільнення Куп’янського району.

Встановлено, що у серпні 2022 року він добровільно вступив до окупаційного «пункту поліції № 2», який діяв на території тимчасово захопленої громади.

Перебуваючи там на «посаді слідчого», він займався фабрикуванням «карних справ» проти місцевих жителів для подальшого ув’язнення потерпілих до російських катівень.

Також колаборант разом із озброєними окупантами та їхніми поплічниками вдиралися до осель українців та грабували їх під виглядом «обшуків».

Під час таких «рейдів» рашисти виносили з помешкань гроші, побутову техніку та інше приватне майно.

У разі опору – російські карателі застосовували зброю або викрадали власників оселі з їхніми сім’ями.

Таким чином російські карателі намагались залякати мешканців регіону та придушити в них спротив кремлівському режиму.

Під час звільнення райцентру колаборант намагався «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Однак, ховався він недовго – вже через день після деокупації громади співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, колишній посадовець органів внутрішніх справ, який у 2017 році звільнився зі служби за станом здоров’я.

Після початку повномасштабного вторгнення рф він підтримав російських окупантів і, «дочекавшись» їх у Куп’янську, приєднався до загарбницьких лав.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 13 років тюрми із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

СБУ