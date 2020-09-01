Заведующий лабораторией львовского вуза изготавливал на рабочем месте метадон (видео)

Во Львове наркодельцы поставили производство «дури» на научную основу.

Такой вывод можно сделать из сообщения прокурора Львовской области Ирины Диденко о том, что во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого правоохранителями обнаружена нарколаборатория, которая занималась производством метадона.

Как известно, «метадон» — полусинтетическое наркотическое средство, которое запрещено во всех странах мира из-за высокой смертности.

«Цинизм местных дельцов впечатляет. Разоблачили группу лиц, организовавших в львовском учебном заведении не что иное, как … нарколабораторию!», — пишет прокурор на своей станице в Facebook.

По версии следствия, организовали «производство» наркотиков четыре львовянина: заведующий лабораторией одного из львовских вузов (химик по профессии), а также совладелец кальян-бара и два его работника, которые выполняли функции фасовщика, распространителя и продавца наркотиков.

За один раз производилась партия весомо в 1 кг «метадона» (при том, что 1 грамм такого вещества на «черном рынке» стоит около 600 грн).

Интересно, что сами «дельцы» метадон не употребляли, а сбыт наладили через интернет-магазин.

«Товар» «клиентам» отправляли по почте, получив перед этим предоплату на счет.

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При задержании правоохранителями была задокументирована партия наркотика весом почти 3 кг по «цене» в более 1 млн 800 тыс. грн.

Задержаны же они были при реализации партии весом более 1 кг цене «товара» по цене около 700 тысяч гривен.

«Сейчас готовим подозрения с предыдущей правовой квалификацией ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 317 УК Украины и ходатайства об избрании меры пресечения», — отмечает Ирина Диденко. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»