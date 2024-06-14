Завершено 4-річну операцію Європолу проти балканського наркокартелю: вилучено 8 тонн кокаїну

Наркобандити використовували логістичні центри в Західній Африці та на Канарських островах для контрабанди кокаїну з Колумбії, Бразилії та Еквадору в країни ЄС.

Унаслідок чотирьохрічної міжнародної поліцейської проти балканського наркокартелю правоохоронці арештували 40 людей і вилучили 8 тонн кокаїну. Про це пише The Guardian.

Наркобандити використовували логістичні центри в Західній Африці та на Канарських островах для контрабанди кокаїну з Колумбії, Бразилії та Еквадору в країни ЄС.

Тривале розслідування проводилося під керівництвом Цивільної гвардії Іспанії та координувалося оперативною групою Європолу.

Коли наркотики потрапляли до Європи, їх розповсюджували по всьому континенту через центри обробки в Бельгії, Хорватії, Німеччині, Італії та Іспанії.

Європол заявив, що лідери організації тимчасово базувалися в Туреччині та Дубаї.