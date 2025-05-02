Завершено досудове розслідування щодо начальника Черкаського ТЦК, який зривав мобілізаційний план

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець умисно сприяв непризову на військову службу окремих військовозобов’язаних, чим зірвав виконання планів щодо направлення мобілізованих до навчальних центрів та бойових частин Збройних Сил України.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що офіцер, перевищуючи свої службові повноваження, незаконно приймав рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам. Такі дії завдали шкоди належному забезпеченню комплектування підрозділів, зокрема тих, що виконують спеціальні завдання в умовах воєнного стану.

Фактичне виключення окремих осіб із переліку мобілізованих викликало резонанс у суспільстві, дискредитувало роботу ТЦК та СП і сам процес мобілізації. Також це сприяло формуванню негативного ставлення до військової служби та підриву авторитету військовослужбовців загалом.

Начальник ТЦК обвинувачується у:

недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України),

перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, якщо це спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Державне бюро розслідувань