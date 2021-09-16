Завершено досудове розслідування щодо підозрюваних у незаконному позбавленні волі та вимаганні

Нагадаємо, в березні цього року зловмисники викрали 20-річного хлопця та вивезли його до Києва. Вони кілька днів утримували потерпілого зв’язаним в орендованій оселі, вимагаючи у його батьків мільйон доларів США.

Правоохоронці встановили учасників злочинної змови. Ними виявились п’ятеро вихідців із Закавказзя та двоє жителів Одеської області віком від 21-го до 44-х років. Зараз шестеро перебувають у слідчому ізолятора, а один — під цілодобовим домашнім арештом.

За результатами досудового розслідування фігурантам оголосили підозри за двома статтями: ч.3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.4 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке їм загрожує, – до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Одеське районне управління поліції №1