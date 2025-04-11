Завершено досудове розслідування щодо ще двох російських окупантів, які розстрілювали цивільних українців у Бучі

Йдеться про вбивство у березні 2022 року мешканця Бучі, який вийшов по продукти, а також про розстріл ще одного місцевого жителя, який дивом вижив. Обвинувальні акти скеровано до суду.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2022 року двоє російських окупантів під час патрулювання вулиць міста Буча помітили біля магазину мирного мешканця, який намагався знайти продукти. Окупантам, які змушували людей сидіти в холодних підвалах без їжі води, це не сподобалось і вони холоднокровно розстріляли неозброєного беззахисного чоловіка.

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління, ідентифікували особи підозрюваних. Це – уродженці російської федерації, військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф (в/ч 74268, м. псков). Один з окупантів був знищений українськими військовими під час бойових дій.

Інший військовослужбовець обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Інший злочин було скоєно 18 березня 2022 року. На одній з вулиць міста Буча командир взводу разом з іншими військовослужбовцями зс рф помітили місцевого жителя, який йшов до свого будинку. Без будь-якого попередження вони відкрили вогонь з автоматів в напрямку чоловіка. Потерпілий встиг забігти на територію найближчого домоволодіння та заховався в будинку. Командир взводу пішов за потерпілим, знайшов його схованку та вистрілив у нього з автомату. Поранений чоловік упав на підлогу й не подавав ознак життя. росіянин підійшов до чоловіка, штовхнув його ногою й, вважаючи, що той помер, залишив його в будинку. Однак 52-річний потерпілий вижив і зміг надати свідчення поліції.

У ході слідства було встановлено особу військовослужбовця – 27-річного уродженця м. кизляр, республіка дагестан, рф, командира взводу 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф (в/ч 74268, пункт постійної дислокації – м. псков, рф.

Йому висунуто обвинувачення у вчиненні закінченого замаху на порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Окупантам загрожує довічне позбавлення волі.

Завдяки інформації, наданої фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, слідчими Нацполіції раніше вказаного військовослужбовця зс рф вже було притягнуто до кримінальної відповідальності за вбивство цивільного чоловіка у м. Буча Київської області. Обвинувальний акт відносно вбивці розглядається Ірпінським міським судом Київської області.

Документують протиправні дії воєнних злочинців слідчі Управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту та управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління, а також спеціальна слідчо-оперативна група Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Разом вони продовжують свою роботу із збору доказів, щоб надати правову оцінку діям інших російських командирів та їх причетності до вчинення інших воєнних злочинів на території міст Ірпінь та Буча.

Департамент комунікації Національної поліції України