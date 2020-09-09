Завершено досудове розслідування щодо замаху на вбивство прикарпатського підприємця

Зловмисники заклали під автомобіль потерпілого вибуховий пристрій, який, на щастя, не спрацював. Поліцейські встановили організатора, замовника та двох виконавців злочину.

Слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводження працівників Департаменту карного розшуку Нацполіції та за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом замаху на вбивство підприємця Івано-Франківщини. Відтак підозрюваним та захисникам матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення.

Зловмисники заклали вибуховий пристрій під автомобіль потерпілого. Лише випадковість не призвела до вибуху, потерпілий залишився живий і неушкоджений.

Поліцейські провели слідчо-оперативні заходи та встановили групу осіб, підозрюваних у вчиненні вказаного злочину. Серед затриманих: організатор злочину, який має шість судимостей, замовник вбивства — підприємець, який заборгував потерпілому понад 100 тисяч доларів США, та співвиконавець.

Вже встановлено, що фігуранти мають професійну підготовку у поводженні з вибуховими пристроями.

У ході проведення обшуків у зловмисників виявлено та вилучено бойову зброю без відповідних дозвільних документів. Наразі накладено арешт на майно підозрюваних на суму понад два мільйони гривень.

Фігурантам інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Наразі сторона захисту, відповідно до вимог статті 290 Кримінального процесуального кодексу України, ознайомлюється з матеріалами вказаного кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Прикарпаття розшукала та затримала підозрюваного у замаху на вбивство.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)