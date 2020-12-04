Завершено досудове розслідування щодо замовника та організатора підпалу авто журналістки «Радіо Свобода»

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо замовника та організатора підпалу у Львові автомобіля журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук. Матеріали справи скеровано до суду.

Як встановило слідство органів безпеки, організатором злочину був працівник Франківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Львівській області. Він діяв на замовлення львів’янина, який підозрюється в організації масштабних контрабандних схем. Поліцейський підібрав виконавця, передав йому гроші за «роботу» і надав необхідну інформацію щодо авто журналістки. У ніч на 30 січня 2020 року молодик здійснив підпал транспортного засобу.

Під час розслідування слідчі СБУ встановили, що замовник підпалу автомобіля журналістки раніше неодноразово «співпрацював» з виконавцем для здійснення аналогічних злочинів.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох фігурантів провадження, яких обвинувачують в організації підпалу автомобіля журналістки, у зв’язку із здійсненням нею професійної діяльності. Звинувачення висунуто за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 347-1 Кримінального кодексу України.

Викриття зловмисників відбувалось під процесуальним керівництвом львівської обласної прокуратури.

СБУ