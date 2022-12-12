Завершено досудове розслідування вбивства 18-річної дівчини на Житомирщині

Днями слідчі Бердичівського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно 24-річного молодика, якому інкримінується вбивство знайомої. Чоловікові загрожує тривале ув’язнення.

19 вересня 2022 року у заростях на околиці с. Гальчина Андрушівської громади було знайдене тіло 18-річної дівчини.

На місці події поліцейські слідчо-оперативних груп Бердичівського РВ та Головного управління НП вилучили слідову інформацію та низку речових доказів. Згодом за підозрою у причетності до вбивства жінки оперативники розшукали та затримали 24-річного жителя с. Нехворощ, який переховувався у лісопосадках за селом.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що того дня молодик зустрівся із дівчиною на околиці села. Невдовзі між ними виникла суперечка, під час якої парубок і завдав їй смертельних травм.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, смерть потерпілої настала від механічного удушення.

Слідчі Бердичівського райвідділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Під час досудового розслідування чоловікові було обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Днями після проведення усіх необхідних слідчих дій та відповідних експертних досліджень обвинувальний акт відносно нього скеровано до суду. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснювала Бердичівська окружна прокуратура.

Відповідно до чинного законодавства за вчинення умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині обвинуваченому може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.

Бердичівський районний відділ поліції