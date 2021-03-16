Завершено розслідування кримінального провадження за фактом розтрати природного газу на понад ₴413 млн.

Дії колишнього топ-посадовця кваліфіковані як розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що екс-посадовець державного підприємства у серпні 2013 року підписав окреме доручення на користь однієї з комерційних структур. Цим документом він фактично надав вказівку здійснити відбір природного газу з підземних сховищ на користь зазначеної фірми в обсязі 115 млн куб. м, хоча точно знав, що у власності зазначеної юридичної особи було лише 15,4 млн куб. м газу.

Такі дії посадовця призвели до того, що із газотранспортної системи України на користь зазначеної комерційної структури здійснено незаконний відбір природного газу, у результаті чого нанесено збитків на суму 413,4 мільйона гривень.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, передбаченому ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України: за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великих розмірах.

Національна поліція України