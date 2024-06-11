Завершено розслідування оборудок адвоката з земельними паями померлих жителів Житомирщини

Встановлено, що 37-річний чоловік виготовив низку неправдивих документів та за їх допомогою, шляхом обману, отримав право оренди на земельні ділянки. Таким чином розпоряджався майже 316 га землі вартістю понад 12 мільйонів гривень.

Фігурант провадження, який займається адвокатською діяльністю, достовірно знав про земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Коростенського району, власники яких померли. Тож, ставши директором одного з товариств з обмеженою відповідальністю, він уклав низку неправдивих офіційних документів.

У результаті 170 фіктивних договорів оренди земельних ділянок, укладених нібито ще багато років тому (від 7 до 20), з підробленими підписами, чоловік передав державному реєстратору для внесення відомостей до офіційного реєстру. Він сплатив адміністративний збір за проведення реєстрації кожної й таким чином придбав право оренди. У травні 2021 року фігурант, з метою легалізації незаконно здобутого майна, уклав додаткові угоди оренди з директором іншого сільськогосподарського товариства.

Своїми діями адвокат завдав шкоди власникам паїв та їх правонаступникам на понад 12,4 мільйона гривень.

Під час досудового розслідування було накладено арешт на майно фігуранта: його частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, банківський рахунок та земельні ділянки, розташовані у кількох старостинських округах на Малинщині.

Днями слідчі відділення поліції №1 (м. Малин) Коростенського райуправління звершили досудове розслідування, нині матеріали направлені до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Коростенська окружна прокуратура, оперативний супровід – співробітники Служби безпеки України.

Фігуранту інкриміновано:

– придбання права на майно шляхом обману (шахрайства), вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 KK України);

– легалізацію (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 KK України);

– зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ч. 2 ст. 364-1 KK України);

– складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 KK України).

Відповідно до чинного законодавства йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області