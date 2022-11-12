Завершено розслідування обставини ДТП, в якій загинуло четверо жителів Дністровського району (фото)

16 липня на автодорозі Н-03 сполученням Житомир-Чернівці біля урочища «Чотири Корчми» зіткнулися два транспортні засоби. Унаслідок зіткнення травми не сумісні з життям отримали пасажири одного із автомобілів. Слідчі поліції зібрали достатню кількість доказів протиправних дій винуватця аварії та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду.

Під час досудового розслідування працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області з’ясували, що 79-річний львів’янин, керуючи автомобілем “FORD Transit “, не врахував дорожньої обстановки, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із автомобілем ” Skoda Favorit” під керуванням 19-річного жителя села Рухотин.

Внаслідок аварії загинули пасажири легковика – жителі села Клішківці: 45-річний чоловік, 40-річна жінка, 16-річна дівчина та 21-річний хлопець.

Водіїв транспортних засобів госпіталізували до медичного закладу для надання відповідної допомоги.

Слідчі поліції зібрали достатньо доказів протиправних дій кермувальника мікроавтобуса та під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури передали для розгляду до суду обвинувальний акт. Чоловіку інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають всіх учасників руху неухильно дотримуватись Правил безпеки дорожнього руху, адже порушуючи встановлені обмеження ви наражаєте на небезпеку себе та оточуючих.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області