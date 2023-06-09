Завершено розслідування п’яної автопригоди, у якій загинула пасажирка – патрульна поліцейська

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного водія. Чоловіку загрожує до десяти років ув’язнення. Подальшу долю фігуранта вирішить суд.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 1 квітня, приблизно о 17:30 на об’їзній дорозі автошляху Т-15-06 «Миколаїв – Доманівка – Берізки», біля села Ковалівка Ольшанської громади, 38-річний водій автомобіля ВАЗ-2106, перебуваючи у стані сп’яніння, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та здійснив з’їзд у канал для забору води насосної станції, де вказаний автомобіль затонув.

Внаслідок автопригоди 29-річна пасажир, співробітник патрульної поліції, загинула на місці.

Того ж дня слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого» слідчі завершили та направили обвинувальний акт до прокуратури, яка скерувала його до суду для розгляду по суті.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області